Джессика Честейн в роскошном розовом платье упала на сцене SAG Awards 2023

С голливудской актрисой Джессикой Честейн случился курьез во время церемонии награждения премии SAG Awards 2023.

Награда за роль кантри-певицы Темми Уайнетт в сериале "Джордж и Темми" стала для знаменитости полной неожиданностью, поэтому реакция Честейн на свое имя среди лауреатов была бурной.

Когда звезда спешила на сцену, чтобы получить заветную статуэтку, она споткнулась о свое роскошное розовое платье на лестнице. К счастью, Джессика не травмировалась и с улыбкой поднялась за наградой.

"Шок от вчерашнего вечера просто свалил меня с ног! Моим коллегам, членам SAG, спасибо. Многое значит быть признанным вами. Для меня большая честь иметь возможность рассказать вам историю "Джордж и Темми". Мне очень понравилось играть Темми Уайнетт. Спасибо Джорджетт Джонс Леннон за то, что доверила мне историю своей мамы, Эйбу Сильвии за то, что превратил ее в наши прекрасные шесть эпизодов, главному герою Майклу Шеннону и всей команде SHOWTIME. Я вернулась в Нью-Йорк и все еще на седьмом небе от счастья", – поделилась эмоциями после церемонии Джессика в своем Instagram.

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