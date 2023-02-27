Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Джессика Честейн в роскошном розовом платье упала на сцене SAG Awards 2023

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1924
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Джессика Честейн в роскошном розовом платье упала на сцене SAG Awards 2023

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Звезда торопилась на сцену за наградой.

С голливудской актрисой Джессикой Честейн случился курьез во время церемонии награждения премии SAG Awards 2023.

Награда за роль кантри-певицы Темми Уайнетт в сериале "Джордж и Темми" стала для знаменитости полной неожиданностью, поэтому реакция Честейн на свое имя среди лауреатов была бурной.

Когда звезда спешила на сцену, чтобы получить заветную статуэтку, она споткнулась о свое роскошное розовое платье на лестнице. К счастью, Джессика не травмировалась и с улыбкой поднялась за наградой.

"Шок от вчерашнего вечера просто свалил меня с ног! Моим коллегам, членам SAG, спасибо. Многое значит быть признанным вами. Для меня большая честь иметь возможность рассказать вам историю "Джордж и Темми". Мне очень понравилось играть Темми Уайнетт. Спасибо Джорджетт Джонс Леннон за то, что доверила мне историю своей мамы, Эйбу Сильвии за то, что превратил ее в наши прекрасные шесть эпизодов, главному герою Майклу Шеннону и всей команде SHOWTIME. Я вернулась в Нью-Йорк и все еще на седьмом небе от счастья", – поделилась эмоциями после церемонии Джессика в своем Instagram.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1924
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация