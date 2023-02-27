34-летняя Адель выходит замуж за своего бойфренда – СМИ

Говорят, что свадьбу пара уже сыграет летом этого года.

Британская певица Адель выходит замуж за своего избранника.

Бойфренд исполнительницы, 41-летний спортивный агент Рич Пол, сделал предложение ей. Эту информацию подтвердил надежный источник изданию Deux Moi.

Сама Адель пока не комментирует эти сплетни, впрочем, подливает масла в огнь. На прошлых выходных артистка дала концерт в Лас-Вегасе, и на безымянном пальце у нее виднелось немалое кольцо с бриллиантом.

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Впрочем, как сообщает Daily Mail, украшение Адель носит уже год. Так что, возможно, возлюбленный сделал артистке предложение уже давно.

Также говорят, что влюбленные хотят сыграть свадьбу уже летом этого года.

Отметим, Адель уже была в браке. Первым ее мужем стал бизнесмен Саймон Конекки, от которого она родила сына. Со спортивным агентом исполнительница встречается два года. В последний раз их видели вместе на Супербоуле, куда Адель пришла только ради выступления Рианны.

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