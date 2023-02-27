Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

34-летняя Адель выходит замуж за своего бойфренда – СМИ

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1500
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
34-летняя Адель выходит замуж за своего бойфренда – СМИ

Адель с бойфрендом / Фото: Getty Images

Говорят, что свадьбу пара уже сыграет летом этого года.

Британская певица Адель выходит замуж за своего избранника.

Бойфренд исполнительницы, 41-летний спортивный агент Рич Пол, сделал предложение ей. Эту информацию подтвердил надежный источник изданию Deux Moi.

Сама Адель пока не комментирует эти сплетни, впрочем, подливает масла в огнь. На прошлых выходных артистка дала концерт в Лас-Вегасе, и на безымянном пальце у нее виднелось немалое кольцо с бриллиантом.

Для просмотра листайте вправо

Впрочем, как сообщает Daily Mail, украшение Адель носит уже год. Так что, возможно, возлюбленный сделал артистке предложение уже давно.

Также говорят, что влюбленные хотят сыграть свадьбу уже летом этого года.

Отметим, Адель уже была в браке. Первым ее мужем стал бизнесмен Саймон Конекки, от которого она родила сына. Со спортивным агентом исполнительница встречается два года. В последний раз их видели вместе на Супербоуле, куда Адель пришла только ради выступления Рианны.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1500
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация