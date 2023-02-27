34-річна Адель виходить заміж за свого бойфренда – ЗМІ

Подейкують, що весілля пара вже зіграє влітку цього року.

Британська співачка Адель виходить заміж за свого обранця.

Бойфренд виконавиці, 41-річний спортивний агент Річ Пол, освідчився їй. Цю інформацію підтвердило надійне джерело виданню Deux Moi.

Сама Адель поки не коментує ці плітки, утім підливає масла до вогню. На минулих вихідних артистка дала концерт у Лас-Вегасі, і на безіменному пальці у неї виднілася чимала каблучка з діамантом.

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Утім, як повідомляє Daily Mail, прикрасу Адель носить вже рік. Тож, можливо, коханий освідчився артистці вже давно.

Також подейкують, що закохані хочуть зіграти весілля вже влітку цього року.

Зазначимо, Адель вже була у шлюбі. Першим її чоловіком став бізнесмен Саймон Конеккі, від якого вона народила сина. Зі спортивним агентом виконавиця зустрічається два роки. Востаннє їх бачили разом на Супербоулі, куди Адель прийшла лише заради виступу Ріанни.

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