Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов вперше показав свою кохану-українку

Гуморист разом з коханою влаштував романтичний фотосет.
Актор та гуморист Іван Люлєнов розсекретив, що більше не самотній.
Комік зустрічається з українською танцівницею Єлизаветою Кравченко. Це пара розсекретила на своїх сторінках в Instagram. Зокрема, вони опублікували спільні чорно-білі світлини, якими ж і підтвердили стосунки.
Так, закохані влаштували романтичний фотосет. Пара позувала перед об'єктивом фотокамери у чорних вбраннях. Ліза обрала елегантну сукню та жакет, а Іван гольф та брюки.
Закохані вирішили особливо не підписувати знімки, а лише додали прапори Молдови, звідки родом Люленов, та України, а також червоне сердечко.
Нагадаємо, Іван Люленов прославився, коли брав участь в українських проєктах, зокрема "Ліга сміху" та "Танці з зірками". Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, гуморист допомагав біженцям у Кишиневі, а також виступав на благодійних концертах.
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