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Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов вперше показав свою кохану-українку

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1755
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Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов вперше показав свою кохану-українку

Іван Люленов / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Гуморист разом з коханою влаштував романтичний фотосет.

Актор та гуморист Іван Люлєнов розсекретив, що більше не самотній.

Комік зустрічається з українською танцівницею Єлизаветою Кравченко. Це пара розсекретила на своїх сторінках в Instagram. Зокрема, вони опублікували спільні чорно-білі світлини, якими ж і підтвердили стосунки.

Іван Люленов з дівчиною / © instagram.com/ivanliulenov
Іван Люленов з дівчиною / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Так, закохані влаштували романтичний фотосет. Пара позувала перед об'єктивом фотокамери у чорних вбраннях. Ліза обрала елегантну сукню та жакет, а Іван гольф та брюки.

Іван Люленов з дівчиною / © instagram.com/ivanliulenov
Іван Люленов з дівчиною / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Закохані вирішили особливо не підписувати знімки, а лише додали прапори Молдови, звідки родом Люленов, та України, а також червоне сердечко.

Іван Люленов з дівчиною / © instagram.com/ivanliulenov
Іван Люленов з дівчиною / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Нагадаємо, Іван Люленов прославився, коли брав участь в українських проєктах, зокрема "Ліга сміху" та "Танці з зірками". Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, гуморист допомагав біженцям у Кишиневі, а також виступав на благодійних концертах.

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Дата публікації
Перегляди
1755
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