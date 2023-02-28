"Літакопад" у Росії триває: у Мурманській області розбився Мі-8

Пропагандисти стверджують, що літак впав під час посадки, недолетівши до аеропорта 3 км.

У вівторок, 28 лютого, на території Росії знову розбився військовий літак. Так, у Мурманській області впав Мі-8, на борту якого було 9 людей.

Про це повідомляють російські ЗМП із посиланням на МЧС РФ.

За їхньою інформацією, внаслідок авіакатастрофи постраждало четверо людей. Вертоліт нібито впав під час посадки за три кілометри від селища Ловозеро. Як уточнили в екстрених службах, вертоліт виконував цивільний рейс.

"Вертоліт зазнав катастрофи під час заходу на посадку за три кілометри від аеропорту Мурманська, він виконував цивільний рейс. На його борту було дев'ять людей, за попередніми даними, четверо поранено. Рятувальники доставляють їх до найближчого села, загиблих немає", - запевняють російські пропагандисти.

Попередні версії аварії:

помилка пілотування, відмова техніки.

"Літакопад" у Росії

Нагадаємо, учетвер, 23 лютого, у Бєлгородській області Росії розбився літак Міноборони РФ Су-25. Авіакатастрофа трапидася у Валуйському міському окрузі Росії. Як стверджували у оборонному відомстві країни-агресорки, літак зазнав аварії після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування в Бєлгородській області.

Наприкінці січня у Московській області в аеропорту "Внуково" розбився гелікоптер Мі-8, яким користуються перші особи та чиновники найвищого рангу. За інформацією росЗМІ, гелікоптер під час посадки вдарився об землю хвостовою частиною. Пізніше заявили, що катастрофа сталася безпосередньо перед зльотом.

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