У Підмосков'ї продавець здійснив самопідпал, щоб здихатись п'яного ексколеги, та помер (відео)

Продавець будівельного магазину облив себе розчинником і підпалив.

У підмосковних Хімках продавець будівельного магазину здійснив самопідпал та помер. Таким чином він хотів позбутися колишнього працівника, який напідпитку навідався у гості та заважав працювати.

Про це пише Telegram-канал Mash.

Як пише Mash, 28-річний Олексій закінчував свій робочий день 25 лютого, коли у магазині з'явився п'яний ексспівробітник Арсеній. Небажаний гість, ймовірно, в черговий раз, почав поводитися буйно і заважати своєю поведінкою іншим.

Між чоловіками виник конфлікт, і Олексій заявив: або той добровільно йде, або він підпалить себе.

Арсеній не був проти дій чоловіка. Олексій облив себе розчинником і підпалив, вогонь розгорівся надто швидко. Співробітник складу, який намагався загасити колегу, отруївся димом.

Постраждалого госпіталізували із 80% опіків тіла. Врятувати його не вдалося. А Арсеній швидко втік з місця подій.

Нагадаємо, 28 лютого на території Росії знову розбився військовий літак. Цього разу у Мурманській області впав Мі-8, на борту якого було 9 людей.

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