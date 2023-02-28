"Путин напуган": политолог объяснил слова диктатора о "распаде" России

Кремлевский диктатор Владимир Путин впервые начал распространять тезисы, мол, РФ хотят уничтожить, что свидетельствует о нехватке месседжей для внутренней пропаганды. Однако даже россияне уже мало верят в эту пропаганду.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

По мнению Давыдюка, война России против Украины – это наихудший шаг Путина против россиян, это его война против самой России.

По словам политолога, Путин не может признать, что начал войну безосновательно, он напуган и "начал играть эти нарративы о якобы уничтожении РФ".

Давыдюк считает, что тот факт, что Путин "прячется в бункере", и добавил диктатору проблему с психикой.

"Эти заявления (о развале России) не от того, что он развивается как человек или страна, или его армия что-то увлекает. Ничего из этого нет, этот "гриб" гниет и заражает своей плесенью всю Россию. Она тоже начнет гнить", – сказал политолог.

К слову, Путин в интервью российским пропагандистам выразил утверждение, что Запад якобы стремится разделить Россию. Диктатор убеждает россиян, если он со своими оккупантами проигрывает в войне против Украины, РФ прекратит свое существование.

Кроме того, Путин во время своей речи на коллегии Федеральной службы безопасности РФ приказал выявлять и прекращать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть ослабить общество его страны.

По мнению британской журналистки, в России могут произойти существенные изменения только после тяжелого поражения Путина в Украине. В такой ситуации ответственные политики могут отказаться выполнять приказы диктатора РФ, который может рассматриваться как угроза стабильности России.

Читайте также: