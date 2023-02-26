Китай може надіслати летальну зброю Росії у війні проти України - ЦРУ

Директор ЦРУ Білл Бернс підтвердив можливість того, що Китай може надіслати летальну допомогу Росії у війні проти України.

Про це пише CBS News.

«Ми впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання летального обладнання», — сказав Бернс.

Відкриття того, що президент Китаю Сі Цзіньпін планує цю ескалацію, є різкою зміною в порівнянні з попередніми оцінками адміністрації президента Джо Байдена. Раніше цього місяця Бернс сказав студентам Джорджтаунського університету, що Сі «дуже неохоче надавав Росії ту летальну зброю для використання в Україні, в якій росіяни дуже зацікавлені».

Бернс підкреслив, що Китай ще не ухвалив рішення про передачу летальної допомоги Росії, і пролив світло на логіку рішення адміністрації Байдена оприлюднити цю розвідку.

"Ми також не бачимо, що остаточне рішення ще прийнято, і ми не бачимо фактичних доказів постачання летального обладнання", - сказав Бернс. «І тому, я думаю, міністр Блінкен і президент вважали важливим чітко пояснити, якими будуть наслідки цього».

Бреннан запитав, чи мета адміністрації — шляхом обміну даними ЦРУ — стримати Китай від прийняття рішення про передачу летальної допомоги. Бернс підтвердив, що це такий план, додавши, що надання Сі Цзіньпіном «було б дуже ризикованою та нерозумною ставкою».

Нагадаємо, що раніше провідне німецьке ЗМІ повідомило, що Китай може постачати зброю Росії. Натомість у КНР уряд спростував таку інформацію ЗМІ і заявив, що не збирається вступати у цей конфлікт.

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