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Російський дипломат напав на жінку, яка протестувала проти війни: відео

Російський дипломат напав на жінку, яка протестувала проти війни: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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1151
Час на прочитання
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Російський дипломат напав на жінку, яка протестувала проти війни: відео

Фото: скриншот з відео

Громадянка РФ на стіні російського дипломатичного представництва у Ріо-де-Жанейро наклеїла плакати "Зупиніть війну" та "Путін, тебе чекає пекло".

Співробітник російського консульства у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) ударив жінку, яка прийшла до дипломатичної місії висловити протест проти війни в Україні. 

Як повідомляє бразильське видання Оtempo, інцидент трапився у день річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого.

Росіянка, яка проживає в Бразилії, разом із подругою почала клеїти плакати на стіні російського дипломатичного представництва російською, португальською та англійською мовами. Зокрема, на них були написи "Зупиніть війну" та "Путін, тебе чекає пекло".

Під час цієї акції співробітник консульства вийшов на вулицю, вирвав папери з рук жінки, вимагав у неї віддати свій мобільний телефон та вдарив її по спині.

У конфлікт втрутилися двоє поліцейських, які перебували неподалік. Вони запропонували потерпілій подати заяву в поліцію про нанесення тілесних ушкоджень.

"Потерпіла, свідок і зловмисник - громадяни Росії. Жінку направлено на судово-медичну експертизу. Тривають оперативно-розшукові заходи для з'ясування обставин", - повідомили виданню у поліції.

У записі про подію вказано, що напад на жінку біля російського консульства скоїв 59-річний дипломат.

У консульстві РФ відмовилися коментувати інцидент.

Нагадаємо, у річницю повномасштабного вторгнення РФ до України у всій Росії активісти вийшли на антивоєнні пікети з акцією "Лютий триває рік".

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Дата публікації
Перегляди
1151
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