Російський дипломат напав на жінку, яка протестувала проти війни: відео

Громадянка РФ на стіні російського дипломатичного представництва у Ріо-де-Жанейро наклеїла плакати "Зупиніть війну" та "Путін, тебе чекає пекло".

Співробітник російського консульства у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) ударив жінку, яка прийшла до дипломатичної місії висловити протест проти війни в Україні.

Як повідомляє бразильське видання Оtempo, інцидент трапився у день річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого.

Росіянка, яка проживає в Бразилії, разом із подругою почала клеїти плакати на стіні російського дипломатичного представництва російською, португальською та англійською мовами. Зокрема, на них були написи "Зупиніть війну" та "Путін, тебе чекає пекло".

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Під час цієї акції співробітник консульства вийшов на вулицю, вирвав папери з рук жінки, вимагав у неї віддати свій мобільний телефон та вдарив її по спині.

У конфлікт втрутилися двоє поліцейських, які перебували неподалік. Вони запропонували потерпілій подати заяву в поліцію про нанесення тілесних ушкоджень.

"Потерпіла, свідок і зловмисник - громадяни Росії. Жінку направлено на судово-медичну експертизу. Тривають оперативно-розшукові заходи для з'ясування обставин", - повідомили виданню у поліції.

У записі про подію вказано, що напад на жінку біля російського консульства скоїв 59-річний дипломат.

У консульстві РФ відмовилися коментувати інцидент.

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