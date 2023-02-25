Євросоюз запровадив окремі санкції проти ПВК "Вагнер"

Зокрема, до списку обмежень потрапили два командири підрозділів "Вагнера", які брали активну участь у захопленні міста Соледар.

Євросоюз 25 лютого запровадив нові санкції проти пов'язаних з "групою "Вагнера" фізичних та юридичних осіб.

Таке рішення затвердила Єврорада, йдеться на її офіційному сайті.

Всім юрособам-фігурантам санкційного списку списку заморожені активи, а громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено з ними працювати. Водночас фізособам заборонений в'їзд в ЄС.

Під нові обмеження в межах Глобального режиму санкцій ЄС потрапили:

дві фізичні особи, причетні до дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України;

вісім фізичних та сім юридичних осіб, причетних до серйозних порушень прав людини в Центральноафриканській Республіці та Судані;

одна фізична особа, відповідальна за підрив миру і стабільності в Малі.

У Раді ЄС уточнили, що до списку санкцій були внесені два командири підрозділів "групи "Вагнера", які брали активну участь у захопленні міста Соледар, очільник групи "Вагнера" в Малі, а також радник з безпеки президента ЦАР, представник "групи "Вагнера" в цій країні і деякі інші відомі члени групи.

Також під європейські санкції потрапили кілька юридичних осіб, залучених до діяльності "Вагнера" на території Африки.

Нагадаємо, напередодні ЄС ухвалив 10 пакет санкцій проти Росії за її вторгнення до України. До санкційного списку потрапили: 121 фізична та юридична особа, значні нові імпортно-експортні обмеження та заборона російських пропагандистських ЗМІ.

Того ж дня Велика Британія запровадила санкції щодо 92 фізичних та юридичних осіб Росії, зокрема пов’язаних з "Росатомом". Під обмеженнями також опинилися близькі союзники Путіна, серед яких – ексголова Служби безпеки та гендиректор "Північного потоку-2".

Обмеження жортскішають, а чорні списки розширюються: ЄС таки погодив 10 пакет санкцій проти Росії

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