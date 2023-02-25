ЄС ухвалив 10-ий пакет санкцій проти Росії — Боррель

У суботу, 25 лютого, ЄС ухвалив 10-ий пакет санкцій проти Росії.

До річниці повномасштабного вторгнення Росії до України Євросоюз ухвалив 10-ий пакет санкцій, у якому до "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу.

Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Ухвалено 10-й пакет санкцій: 121 фізична та юридична особа внесена до списку, значні нові імпортно-експортні обмеження, заборона російських пропагандистських засобів масової інформації. Ми залишаємось єдиними у своїй рішучості завдати шкоди російській військовій машині", - написав Боррель у твітері.

Високий представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки додав, що до санкційного списку потрапили ті, "хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення щонайменше 6 000 українських дітей".

"Це явне порушення міжнародного права, зокрема Женевської конвенції, про що я говорив учора (24 лютого - ред.) в Раді Безпеки ООН", - додав Боррель.

Нагадаємо, за словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, цей пакет стане "найжорсткішим, який коли-небудь запроваджував Європейський Союз".

До нового пакету обмежень для РФ увійдуть, зокрема, експортні заборони на €11 млрд. Йдеться про товари, які РФ не зможе замінити постачаннями з інших країн.

Крім того, буде обмежено експорт товарів подвійного призначення та передових технологій. Європейські обмеження торкнуться й Ірану, який так чи інакше допомагає РФ у її війні проти України.

Російська пропагандистська машина також постраждає. Крім того, будуть запроваджені заходи щодо запобігання обходу санкцій проти РФ.

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