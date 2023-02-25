ЕС принял 10-й пакет санкций против России — Боррель

В субботу, 25 февраля, ЕС принял 10-й пакет санкций против России.
К годовщине полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз принял 10-й пакет санкций, в котором в "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо.
Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Принят 10-й пакет санкций: 121 физическое и юридическое лицо внесено в список, значительные новые импортно-экспортные ограничения, запрет российских пропагандистских средств массовой информации. Мы остаемся едиными в своей решимости нанести ущерб российской военной машине", — написал Боррель.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности добавил, что в санкционный список попали те, "кто ответственен за депортацию и принудительное усыновление не менее 6 000 украинских детей".
"Это явное нарушение международного права, в частности Женевской конвенции, о чем я говорил вчера (24 февраля – ред.) в Совете Безопасности ООН", – добавил Боррель.
Напомним, по словам президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, этот пакет станет "самым жестким, который когда-либо вводил Европейский Союз".
В новый пакет ограничений для РФ войдут, в частности, экспортные запреты на €11 млрд. Речь идет о товарах, которые РФ не сможет заменить поставками из других стран.
Кроме того, будет ограничен экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий. Европейские ограничения коснутся и Ирана, так или иначе помогающего РФ в ее войне против Украины.
Российская пропагандистская машина тоже пострадает. Кроме того, будут введены меры по предотвращению обхода санкций против РФ.
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