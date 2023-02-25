Евросоюз ввел отдельные санкции против ЧВК "Вагнер"

В частности, в список ограничений попали два командира подразделений "Вагнера", активно участвовавших в захвате города Соледар.

Евросоюз 25 февраля ввел новые санкции против связанных с "группой "Вагнера" физических и юридических лиц.

Такое решение утвердил Евросовет, говорится на его официальном сайте.

Всем юрлицам-фигурантам санкционного списка заморожены активы, а гражданам и компаниям Евросоюза запрещено с ними работать. В то же время физлицам запрещен въезд в ЕС.

Под новые ограничения в рамках Глобального режима санкций ЕС попали:

два физических лица, причастных к действиям, подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины;

восемь физических и семь юридических лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека в Центральноафриканской Республике и Судане;

одно физическое лицо, ответственное за подрыв мира и стабильности в Мали.

В Совете ЕС уточнили, что в список санкций были внесены два командира подразделений "группы "Вагнера", принимавших активное участие в захвате города Соледар, глава группы "Вагнера" в Мали, а также советник по безопасности президента ЦАР, представитель "группы "Вагнера" в этой стране и некоторые другие известные члены группы.

Также под европейские санкции попали несколько юридических лиц, вовлеченных в деятельность "Вагнера" на территории Африки.

Напомним, накануне ЕС принял 10 пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. В санкционный список попали: 121 физическое и юридическое лицо, значительные новые импортно-экспортные ограничения и запрет российских пропагандистских СМИ.

В тот же день Великобритания ввела санкции в отношении 92 физических и юридических лиц России, в том числе связанных с "Росатомом". Под ограничениями также оказались близкие союзники Путина, в числе которых – экс-глава Службы безопасности и гендиректор "Северного потока-2".

Ограничения ожесточаются, а черные списки расширяются: ЕС все-таки согласовал 10 пакет санкций против России

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