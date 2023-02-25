США запретили экспорт в Россию и Беларусь смартфонов за свыше $300

Кроме того, теперь в этих странах будет трудно с кондиционерами, микроволновками и кофемашинами.

США запретили экспортировать в Россию и Беларусь смартфоны дороже 300 дол. и еще 275 разных товаров.

Об этом свидетельствуют данные отчета The Federal Register.

В отчете говорится, что Соединенные Штаты расширили экспортные ограничения на поставки в Беларусь и Россию 276 различных товаров.

В частности, под запрет экспорта попали: разные виды вентиляторов, кондиционеры дороже 750 дол. (оптом), холодильники дороже 750 дол., посудомоечные машины, электронные весы более чем за 100 дол., микроволновые печи, кофемашины, тостеры и смартфоны более чем за 300 дол.

Напомним, Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России. В список ограничений внесены: 121 физическое и юридическое лицо, значительные новые импортно-экспортные ограничения, запрет российских пропагандистских СМИ.

Кроме того, во время онлайн-саммита G7 премьер Японии Фумио Кисида сообщил о новых санкциях государства против России: речь идет о запрете на экспорт полупроводников, оборудования для производства нефти, 3D-принтеров, а также предметов роскоши. Кроме того, будут заморожены активы 120 российских физических и юридических лиц.

Экономический сюрприз для России: новые санкции наносят удар по военпрому и пропаганде

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