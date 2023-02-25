США заборонили експорт до Росії та Білорусі смартфонів за понад $300

Окрім того, тепер у цих країнах стане скрутно з кондиціонерами, мікрохвильовками та кавомашинами.

США заборонили експортувати до Росії та Білорусі смартфони дорожчі за 300 дол. та ще 275 різних товарів.

Про це свідчать дані звіту The Federal Register.

У звіті йдеться, що Сполучені Штати розширили експортні обмеження на постачання до Білорусі та Росії 276 різних товарів.

Зокрема, під заборону експорту потрапили: різні види вентиляторів, кондиціонери дорожчі за 750 дол. (оптом), холодильники дорожчі за 750 дол., посудомийні машини, електронні ваги за понад 100 дол., мікрохвильові печі, кавомашини, тостери та смартфони за понад 300 дол.

Нагадаємо, Євросоюз ухвалив 10-й пакет санкцій проти Росії. До списку обмежень внесені: 121 фізична та юридична особа, значні нові імпортно-експортні обмеження, заборона російських пропагандистських ЗМІ.

Окрім того, під час онлайн-саміту G7 прем'єр Японії Фуміо Кісіда повідомив про нові санкції держави проти Росії: йдеться про заборону на експорт напівпровідників, обладнання для виробництва нафти, 3D-принтерів, а також предметів розкоші. Окрім того, буде заморожено активи 120 російських фізичних та юридичних осіб.

Економічний сюрприз для Росії: нові санкцій завдають удару по воєнпрому та пропаганді

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