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Мадонна розійшлася з бойфрендом, молодшим за неї на 41 рік - ЗМІ

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
121
Час на прочитання
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Мадонна розійшлася з бойфрендом, молодшим за неї на 41 рік - ЗМІ

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

У попзірки почалася криза з самооцінкою.

Американська співачка Мадонна розірвала стосунки з молодим бойфрендом, манекенником Ендрю Дарнеллом

Схоже, що 23-річний хлопець виконавиці знайшов собі дівчину ближче до свого віку, розповіли інсайдери Page Six. І хоча Мадонна та Ендрю були разом недовго, розставання вдарило по самооцінці співачки. 

Як розповідають джерела, зараз Мадж переживає не найкращий психологічний стан - у неї криза, пов'язана з віком та зовнішністю.

"Стосунки з Дарнеллом почалися випадково, тому у неї не розбите серце. Просто це сталося в поганий час. У неї невелика криза впевненості в собі, і це не допомагає. Їй було дуже весело з Ендрю, але це ніколи не було коханням чи чимось подібним", - поділився інсайдер. 

Вочевидь, емоційний стан Мадонни погіршився після хвилі критики та хейту в її бік. Особливо після церемонії "Греммі", на якій співачку розкритикували за зовнішній вигляд та пластику на обличчі. Тоді Мадонна різко відповіла своїм хейтерам, але, схоже, не змирилася з ситуацією.

Нагадаємо, що роман 64-річної Мадонни та 23-річного Ендрю Дарнелла розпочався у вересні минулого року. Пара познайомилася під час знімань.

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Дата публікації
Перегляди
121
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