Даша Квіткова показалася у романтичному образі з рудим кольором волосся

Знаменитість вдалася до експериментів з зовнішністю.
Блогерка Даша Квіткова постала перед підписниками з несподіваним кольором волосся.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася новою світлиною. На фото Квіткова позувала у романтичному образі - у білій блузі та блакитному береті. Але неочікувано білявка показалася з рудими локонами.
Втім, як виявилося, Даша просто приміряла перуку. Новий образ так сподобався блогерці, що вона вже всерйоз замислилася над тим, щоб перефарбуватися у рудий.
"Дівчата, тут така справа… Відмовте мене від цього", - пожартувала під фото Квіткова.
Але у коментарях більшість підписників Даші все ж порадили їй залишити блонд, адже з ним вона виглядає більш природньо та органічно.
Нагадаємо, у роковини повномасштабного вторгнення Даша Квіткова показала, як ховалася від винищувачів у підвалі з 5-місячним сином.
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