Даша Квіткова показалася у романтичному образі з рудим кольором волосся

Блогерка Даша Квіткова постала перед підписниками з несподіваним кольором волосся.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася новою світлиною. На фото Квіткова позувала у романтичному образі - у білій блузі та блакитному береті. Але неочікувано білявка показалася з рудими локонами.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Втім, як виявилося, Даша просто приміряла перуку. Новий образ так сподобався блогерці, що вона вже всерйоз замислилася над тим, щоб перефарбуватися у рудий.

"Дівчата, тут така справа… Відмовте мене від цього", - пожартувала під фото Квіткова.

Але у коментарях більшість підписників Даші все ж порадили їй залишити блонд, адже з ним вона виглядає більш природньо та органічно.

Нагадаємо, у роковини повномасштабного вторгнення Даша Квіткова показала, як ховалася від винищувачів у підвалі з 5-місячним сином.

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