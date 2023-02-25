Рік єдності: 365 днів марафону “Єдині новини”

Національний марафон “Єдині Новини” було створено заради оперативного, достовірного та якісного інформування країни в час повномасштабного вторгнення, підтримки національної єдності та інформаційної протидії ворогу. Вже рік, найбільші українські медіагрупи, суспільний та державні мовники працюють над ефіром разом зі спільною метою - наближення перемоги України.

За рік існування марафону команди-творці “Єдиних новин” створили понад 18 000 сюжетів, що інформували та надихали країну, 40 000 прямих включень - що допомагали дізнатись про найважливіше від перших осіб та з місця подій. Об’єднана маркетингова команда створила більше 700 соціальних роликів, що підтримували бойовий дух та єдність, інформували населення та зберігали національну пам’ять про героїв та героїнь. Разом з глядачами “Єдині новини” зібрали більше 500 мільйонів гривень для допомоги ЗСУ та вирішення гуманітарних проблем, спричинених війною.

За великими цифрами - історії сотень журналістів, редакторів, операторів та ведучих, що з першого дня повномасштабного вторгнення обрали національну безпеку понад особистою. З найскладніших для країни днів лютого 2022 і щоденно - вони продовжують цілодобову роботу з найгарячіших точок та сховищ, але залишаються в ефірі разом з українцями. У цих цифрах - рік народного спротиву, тисячі історій військових та цивільних, людей з різних професій та регіонів, але об’єднаних спільною метою української перемоги.

“Наше завдання як мовників у “Єдиних новинах” - забезпечувати глядачів оперативною інформацією про події в країні та бути на звʼязку 24 на 7. Дякуємо кожному українцю за залученість, за небайдужість та готовність завжди приходити на допомогу одне одному. Своєю чергою, щосекунди висловлюємо захоплення та велику честь і повагу нашим захисникам і захисницям. Зі свого боку, ми робимо все можливе, аби виборювати перемогу на інформаційному фронті і допомагати тим, хто веде запеклу боротьбу на передовій. Разом - до Перемоги. На усіх фронтах!”, - прокоментували в 1+1 media.

Національний марафон став унікальним для світу прецедентом єдності мовників та приватно-державного партнерства в час найбільшої загрози для національної безпеки. Результатом цього технічного та креативного об’єднання незалежних редакцій стала найбільша з можливих в час війни стійкість. Під час постійних ракетних обстрілів, кібератак чи в умовах блекауту - доступ глядачів до актуальних та перевірених новин не зупинявся ні на хвилину протягом року.

Важливим досягненням марафону залишається стабільно високий рівень довіри українського глядача. Так, 91% українців знає про існування “Єдиних новин”, 78% з них є його глядачами. “Єдині новини” представлено абсолютно на всіх майданчиках - на телебаченні, радіо, в інтернеті та соціальних мережах, на платформах онлайн-телебачення та Дії. Марафон також дистрибютується різними мовами і доступний для безкоштовного перегляду в усьому світі.

Команди марафону продовжують працювати заради українців і оголошення головної новини - перемоги України над ворогом.

Уже рік, не зупиняючись ні на хвилину, національний телемарафон «Єдині новини» інформує українців про останні події з фронту російської війни проти України. Найбільші українські медіагрупи, зокрема група 1+1 media, суспільний та державні мовники невпинно працюють над ефіром задля спільної мети – наближення Перемоги. За рік існування марафону команди-творці «Єдиних новин» створили понад 18 000 сюжетів, що інформували та надихали країну, 40 000 прямих включень – що допомагали дізнатись про найважливіше від перших осіб та з місця подій. Об’єднана маркетингова команда створила більше 700 соціальних роликів, що підтримували бойовий дух та єдність, інформували населення та зберігали національну пам’ять про героїв та героїнь. Зусиллями команди «Єдиних новин» та глядачів вдалося зібрати понад 500 мільйонів гривень для допомоги ЗСУ та вирішення гуманітарних проблем, спричинених війною. За великими цифрами – історії сотень журналістів, редакторів, операторів та ведучих, які з першого дня повномасштабного вторгнення обрали національну безпеку понад особисту. В ефірі телемарафону – рік народного спротиву, тисячі історій військових та цивільних, людей з різних професій та регіонів. Їх об’єднує спільна мета – Перемога України. Опубліковано 1+1 media Субота, 25 лютого 2023 р.

*Дані соціологічного дослідження Gradus Research Company на замовлення Суспільного Мовлення. Дослідження було проведено в межах та завдяки проєкту «Комплексна організаційна трансформація компанії», що фінансується Шведським агентством з питань міжнародної співпраці та розвитку Sida.

Дані VI хвилі дослідження було реалізовано у грудні із вибірковою сукупністю 2500 респондентів віком 18 років і старше, що мешкають на території України (за винятком тимчасово окупованих територій та тих, де йдуть активні бойові дії). Метод збору інформації — самозаповнення анкет у мобільному додатку «GRADUS».

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