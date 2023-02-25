Год единства: 365 дней марафона "Единые новости"

Национальный марафон "Единые Новости" был создан для оперативного, достоверного и качественного информирования страны во время полномасштабного вторжения, поддержки национального единства и информационного противодействия врагу. Уже год крупнейшие украинские медиагруппы, общественный и государственные вещатели работают над эфиром вместе с общей целью — приближение победы Украины.

За год существования марафона команды-создатели "Единых новостей" создали более 18 000 сюжетов, которые информировали и вдохновляли страну, 40 000 прямых включений — помогали узнать самое важное от первых лиц и с места событий. Объединенная маркетинговая команда создала более 700 социальных роликов, которые поддерживали боевой дух и единство, информировали население и хранили национальную память о героях и героях. Вместе со зрителями "Единые новости" собрали более 500 миллионов гривен для помощи ВСУ и решения гуманитарных проблем, вызванных войной.

За большими цифрами — истории сотен журналистов, редакторов, операторов и ведущих, с первого дня полномасштабного вторжения избравших национальную безопасность сверх личной. Из самых сложных для страны дней февраля 2022 года и ежедневно — они продолжают круглосуточную работу из самых горячих точкам и хранилищ, но остаются в эфире вместе с украинцами. В этих цифрах — год народного сопротивления, тысячи историй военных и гражданских, людей разных профессий и регионов, но объединенных общей целью украинской победы.

Наша задача как вещателей в "Единых новостях" — обеспечивать зрителей оперативной информацией о событиях в стране и быть на связи 24 на 7. Спасибо каждому украинцу за вовлеченность, за неравнодушие и готовность всегда приходить на помощь друг другу. В свою очередь, ежесекундно выражаем восхищение и большую честь и уважение нашим защитникам и защитницам. Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы бороться за победу на информационном фронте и помогать тем, кто ведет ожесточенную борьбу на передовой. Вместе – к Победе. На всех фронтах!”, – прокомментировали в 1+1 media.

Национальный марафон стал уникальным для мира прецедентом единства вещателей и частно-государственного партнерства во время наибольшей угрозы национальной безопасности. Результатом этого технического и креативного объединения независимых редакций стала самая большая из возможных во время войны стойкость. Во время постоянных ракетных обстрелов, кибератак или в условиях блэкаута доступ зрителей к актуальным и проверенным новостям не останавливался ни на минуту в течение года.

Немаловажным достижением марафона остается стабильно высокий уровень доверия украинского зрителя. Так, 91% украинцев знают о существовании "Единых новостей", 78% из них являются его зрителями. "Единые новости" представлены абсолютно на всех площадках — на телевидении, радио, в интернете и социальных сетях, на платформах онлайн-телевидения и "Дие". Марафон также дистрибутируется на разных языках и доступен для бесплатного просмотра по всему миру.

Команды марафона продолжают работать ради украинцев и объявления главной новости – победы Украины над врагом.

Уже год, не останавливаясь ни на минуту, национальный телемарафон "Единые новости" информирует украинцев о последних событиях с фронта российской войны против Украины. Крупнейшие украинские медиагруппы, в частности группа 1+1 media, общественные и государственные вещатели постоянно работают над эфиром ради общей цели – приближение Победы. За год существования марафона команды-создатели «Единых новостей» создали более 18 000 сюжетов, информировавших и вдохновлявших страну, 40 000 прямых включений – помогали узнать о самом важном от первых лиц и с места событий. Объединенная маркетинговая команда создала более 700 социальных роликов, которые поддерживали боевой дух и единство, информировали население и хранили национальную память о героях и героях. Усилиями команды «Единых новостей» и зрителей удалось собрать более 500 миллионов гривен для помощи ВСУ и решения гуманитарных проблем, вызванных войной. По большим цифрам – истории сотен журналистов, редакторов, операторов и ведущих, которые с первого дня полномасштабного вторжения избрали национальную безопасность сверх личной. В эфире телемарафона – год народного сопротивления, тысячи историй военных и гражданских, людей разных профессий и регионов. Их объединяет общая цель – Победа Украины. Опубликовано 1+1 media Суббота, 25 февраля 2023 г.

*Данные социологического исследования Gradus Research Company по заказу Общественного Вещания. Исследование было проведено в рамках проекта «Комплексная организационная трансформация компании», финансируемого Шведским агентством по вопросам международного сотрудничества и развития Sida.

Данные VI волны исследования были реализованы в декабре с выборочной совокупностью 2500 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий и тех, где идут активные боевые действия). Метод сбора информации – самозаполнение анкет в мобильном приложении «GRADUS».

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