Япония запретила поставки в Россию полупроводников и 3D-принтеров

Во время онлайн-саммита "Большой семерки" премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о новых санкциях против России, введенных к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится на официальном сайте японского правительства.

Япония запретит экспорт в Россию товаров, которые могут укреплять российскую промышленность и использоваться предприятиями военно-промышленного комплекса, в частности, для изготовления беспилотников. Речь идет о запрете на поставку в Россию полупроводников, оборудования для производства нефти, 3D-принтеров, а также предметов роскоши.

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Япония также вводит ограничения для импорта из России золота, некоторых видов древесины и водки.

Кроме того, будут заморожены активы 120 российских физических и юридических лиц. Всего в ограничительных списках Японии находятся около 900 россиян и около 450 российских организаций и компаний.

Напомним, Министерство финансов США заявило, что применило "одну из наиболее значимых санкций", чтобы подавить тех, кто помогает Москве в войне против Украины.

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