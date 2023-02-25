Японія заборонила постачання до Росії напівпровідників та 3D-принтерів

Японський уряд до річниці російського вторгнення розширив списки санкцій та запровадив нові експортно-імпортні обмеження.

Під час онлайн-саміту “Великої сімки” прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив про нові санкції проти Росії, запроваджені до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це йдеться на офіційному сайті японського уряду.

Японія заборонить експорт до Росії товарів, які можуть зміцнювати російську промисловість та використовуватися підприємствами військово-промислового комплексу, зокрема, для виготовлення безпілотників. Йдеться про заборону на постачання до Росії напівпровідників, обладнання для виробництва нафти, 3D-принтерів, а також предметів розкоші.

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Японія запроваджує також обмеження для імпорту з Росії золота, деяких видів деревини та горілки.

Окрім того, буде заморожено активи 120 російських фізичних та юридичних осіб. Загалом у обмежувальних списках Японії перебувають близько 900 росіян та приблизно 450 російських організацій та компаній.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США заявило, що застосувало “одну з найбільш значущих санкцій”, щоб придушити тих, хто допомагає Москві у війні проти України.

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