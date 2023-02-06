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64-річна Мадонна налякала зовнішнім виглядом на премії "Греммі"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Час на прочитання
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64-річна Мадонна налякала зовнішнім виглядом на премії "Греммі"

Мадонна / Фото: Getty Images

Користувачі Мережі переконані, що артистка занадто захопилася пластичними операціями.

Американська співачка Мадонна шокувала своїм зовнішнім виглядом на 65-й церемонії вручення нагород "Греммі".

Знаменитість цьогоріч не отримала омріяну статуетку. Однак, вона піднялася на сцену, аби забрати нагороду замість Сема Сміта та Кім Петрас, які готувалися до свого виступу.

На сцені завдяки прямій трансляції знаменитість можна було побачити зі всіх ракурсів. Так, Мадонна обрала чорний стриманий костюм, який складався з довгої спідниці, жакета, сорочки та краватки. Доповнила виконавиця образ провокаційним стеком для БДСМ.

Мадонна / © Getty Images
Мадонна / Фото: Getty Images

Однак користувачі більш звернули увагу на обличчя Мадонни. Юзерам здалося, що 64-річнна співачка занадто захопилася послугами пластичного хірурга. За їхніми словами, артистку просто не впізнати. Ба більше, вони переконані, що зірка має наразі недолугий вигляд.

"Мадонну цьогоріч номінували на "Греммі" за "Найкраще нове обличчя"?", - пише користувач Twitter.

"Нове" обличчя Мадонни обговорюють в Twitter / Фото: Фото з відкритих джерел

Деякі користувачі порівняли Мадонну з персонажем із серії фільмів жахів "Пила". За їхніми словами, макіяж зірки лише підкреслив їхню схожість.

"Нове" обличчя Мадонни обговорюють в Twitter / Фото: Фото з відкритих джерел

Також юзери звернули увагу, що Мадонна занадто перекроїла своє обличчя пластичними операціями

"Сумно, що Мадонна зробила з собою, бо вона має такий вигляд, ніби на ній маска або несправжнє обличчя на Геловін", - пише користувач Twitter.

"Нове" обличчя Мадонни обговорюють в Twitter / Фото: Фото з відкритих джерел

"Я за косметичну хірургію, але Мадонні варто було залишити своє обличчя в спокої після останньої підтяжки. Її зачіска, макіяж і брови лише погіршили ситуацію", - пише користувач Twitter.

"Нове" обличчя Мадонни обговорюють в Twitter / Фото: Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у ніч проти 6 лютого відгриміла 65-та церемонія нагородження "Греммі". З повним списком лауреатів престижної музичної премії можна ознайомитися у нашому матеріалі.

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Дата публікації
Перегляди
3418
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