Наталка Денисенко схвилювала фанів емоційним відео в сльозах

Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко не на жарт схвилювала шанувальників емоційними кадрами.

У сторіз в Instagram акторка виклала відео, на якому постала перед камерою вся у сльозах. Такий стан акторки спочатку налякав її фанів, адже деякі не одразу зрозуміли, що сталося з Наталкою.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Як виявилося, це відео Денисенко знімала для акторських проб, де їй потрібно було показати таку досить емоційну сцену. Як поділилася з підписниками знаменитість, такі сцени даються акторам непросто, бо потребують не лише таланту, а й внутрішніх сил.

"Хочв для записування таких емоційних проб усе одно є техніка, як ти маєш увійти в цей стан, зробити сльози, читати текст. Ти повністю розумієш, що ти робиш. Але все одно, це емоційна робота і після неї ти втомлюєшся. Щоб потім ніхто не казав, що акторство - це легко. Це насправді дуже енерговитратно", - розповіла Денисенко.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Раніше Наталка Денисенко емоційно звернулася до хейтерів та різко відреагувала на критику її поведінки під час того, поки її чоловік служить у ЗСУ.

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