Злата Огнєвіч у звабливій фотосесії позувала у бра з пір'ям та напівпрозорих штанах

Українська виконавиця Злата Огнєвіч захопила своїх прихильників новим контентом.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася кадрами з гарної фотосесії. На звабливих кадрах виконавиця показала струнку фігуру у чорному бра, прикрашеному пір'ям, та мереживних штанах, крізь які були видно довгі ноги співачки.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Образ Огнєвіч на зніманнях доповнили виточені локони та довгі золоті сережки у вигляді сердець.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Під спокусливими кадрами Злата поділилася філософськими думками та написала, яких принципів намагається дотримуватися у житті.

"Жити тут і зараз… Відкривати серце, не ховати емоцій... Давати собі право посміхатись і не засуджувати за радість- інших!

Все заплановане— втілювати! Цінувати те, що маєш і прагнути більшого! Знайти на себе час: заплющити очі, глибоко вдихнути, видохнути. Подякувати собі за все, що маєш, за те, що вже зроблено, пройдено і … продовжувати йти далі! Обіймаю кожного всім серцем", - написала Огнєвіч.

Раніше Злата Огнєвіч розповіла про свій конфлікт з сусідами, які мешкають поверхом нижче та намагаються мститися зірці.

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