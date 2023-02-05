Міша Романова захопила романтичним фото в обіймах бойфренда

Також виконавиця поділилася, що готує музичну прем'єру.

Екссолістка гурту "ВІА Гра" Міша Романова стала частіше ділитися світлинами зі своїм новим бойфрендом.

Цього разу співачка захопила фанів романтичним фото зі своїм коханим. На чорно-білому знімку Романова позувала в обіймах свого обранця та усміхалася з закритими очима. Обличчя свого обранця Міша не показала.

Міша Романова з бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Ніжною світлиною з бойфрендом співачка повідомила своїм шанувальникам про прем'єру нової українськомовної пісні, яка незабаром вийде.

"Любий, привіт! Як твої дні? В тебе там вітер? Чи зливи рясні?", - написала рядки з пісні Романова.

Нагадаємо, що про нові стосунки виконавиці стало відомо у жовтні минулого року. Спочатку Міша приховувала обличчя свого обранця, але днями усе ж показала красеня-бойфренда. Проте ім'я свого коханого та подробиці їхнього роману Романова приховує.

Раніше в ексклюзивному коментарі для сайту ТСН.ua Міша розповіла, якою мовою спілкується з 4-річним сином.

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