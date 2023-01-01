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Міша Романова вперше показала свого бойфренда

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Міша Романова вперше показала свого бойфренда

Міша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Артистка зустрічала Новий рік зі своїм коханим.

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова зустріла своє кохання та залюбки ділиться романтичним контентом.

Зокрема, в Instagram-stories виконавиця показала, як зустріла Новий рік. Компанію Романовій склав її загадковий обранець.

Артистка у новорічну ніч вирішила показати прихильникам, який вигляд має її бойфренд, тому опублікувала романтичний знімок із ним. На фото помітно, що обранець значно вищий за виконавицю та має темне волосся.

Міша Романова / © instagram.com/misharomanova
Міша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Однак повністю показувати свого бойфренда артистка не поспішає. Міша поки тримає в секреті його ім'я, тому на фото співачка приховала обличчя чоловіка великим чорним сердечком.

Нагадаємо, артистка зазвичай не ділиться подробицями особистого життя. Про те, що Міша не самотня, стало відомо наприкінці жовтня. Тоді знаменитість опублікувала романтичний кадр із таємничим обранцем.

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Дата публікації
Перегляди
633
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