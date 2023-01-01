В Афганістані поблизу аеропорту прогримів вибух: є жертви

У столиці Афганістана знову неспокійно.

Поблизу військового аеропорту Кабула стався вибух, в результаті інциденту загинули кілька людей.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

"Сьогодні вранці біля військового аеропорту Кабула стався вибух, внаслідок якого кілька наших громадян отримали мученицьку смерть і поранення", — заявив представник міністерства Абдул Нафі Такор.

Посадовець додав, що наразі відбувається розслідування події.

Місцеві жителі повідомили, що близько 8 ранку в районі військової частини сильно укріпленого аеропорту афганської столиці пролунав гучний вибух. Вони сказали, що район був оточений силами безпеки, які перекрили всі дороги.

Нагадаємо, раніше у Кабулі американський безпілотник знищив лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі, коли він перебував на балконі будинку, який став його притулком.

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