Таліби спровокували конфлікт на кордоні з Іраном

За інформацією іранських ЗМІ, сили “Талібану” спробували підняти свій прапор "у районі, який не є територією Афганістану”.

У неділю, 31 липня, на кордоні між Афганістаном та Іраном відбулися сутички між талібами та іранськими силами безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

За даними іранського інформаційного агентства Tasnim, зіткнення почалися після того, як сили "Талібану" спробували підняти свій прапор "у районі, який не є територією Афганістану".

Місцеві джерела повідомили Reuters, що люди, які живуть поблизу кордону на афганській стороні, покинули свої домівки, щоб не стати жертвами конфлікту.

За словами талібів, у результаті сутичок загинула одна людина з афганської сторони.

“У нас один загиблий і один поранений. Причина зіткнень поки не зрозуміла", - сказав Бахрам Хакмаль, речник поліції південної провінції Німрозе в Афганістані.

З іншого боку, Майсам Баразанде, губернатор прикордонної провінції Хірманд, процитований інформаційним агентством Fars, сказав, що зіткнення припинилися і обійшлося без жертв.

Від моменту захоплення влади в Афганістані влітку минулого року сили "Талібану" часто вступали в зіткнення з силами безпеки сусідніх країн - Ірану та Пакистану.

Нагадаємо, раніше на територію Узбекистану упало п’ять реактивних снарядів, які прилетіли з Афганістану.

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