Війни поки не буде: Косово відклало скандальне рішення, через яке виник конфлікт

Таке рішення уряд частково визнаної країни ухвалив після зустрічі з послом США Джеффрі Ховеньє.

Влада Косова відклала процедуру запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня, через які виник конфлікт з сербським населенням на півночі частково визнаної країни.

Про це інформує Kosovo-online.

"Уряд республіки Косово рішуче засуджує сьогоднішнє блокування доріг на півночі Косово і стрілянину там озброєних людей по поліції. Йдеться про тенденцію дестабілізувати Косово і поставити під загрозу мир і безпеку громадян і нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Приштина вкотре звинуватила офіційни Белград в організації заворушень.

Зазначається, що через ці події влада частково визнаної країна мала контакти та зустрічі з американськими та європейськими міжнародними партнерами.

"З цієї нагоди уряд Косово зобов’язується відкласти виконання двох рішень до 1 вересня 2022 р., коли всі барикади будуть зняті і на півночі Косово буде встановлено повну свободу. Ми дякуємо міжнародним партнерам, особливо американському послу, за їхній внесок", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що конфлікт між Сербією та Косовом загрожував перерости у серйозну війну. Чому, розбирався ТСН.ua.

Раніше повідомлялося, що у Косові спалахнула стрілянина: Приштина звинуватила сербів.

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