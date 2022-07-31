У Косові спалахнула стрілянина: Приштина звинувачує сербів

На півночі Косова лунала стрілянина між албанцями та сербами.

Поліція Косова повідомляє про напад на півночі частково визнаної держави.

Про це інформує пресслужба поліції.

Є повідомлення про поранення та напади сербів на албанців. Де саме лунала стрілянина, не повідомляється.

"Поліція Косово надала офіційну інформацію, що в деяких місцях було чути постріли, де частина пострілів була направлена на підрозділи поліції. Але, на щастя, немає поранених.

Громадяни також надали інформацію про випадки, коли албанські громадяни затримувалися. З ними жорстоко поводилися, завдаючи тілесні ушкодження та матеріальну шкоду їхнім транспортним засобам", - йдеться в повідомленні.

"У бік місцевої поліції було зроблено постріли на сербсько-косівському кордоні. Наступні дні будуть складними", - заявив пізніще прем'єр-міністр Косово Альбін Курті.

Водночас, поліція Косова заперечує інформацію сербських ЗМІ про наявність поранених сербів у заблокованих пунктах пропуку в Яріньє та Берняк.

Як пише Kosovo-online, на мосту у Митровиці збираються спецпідрозділи косовської поліції, а також албанці з Південної Митровиці. Серби Митровиці, з якими спілкувався кореспондент видання, налаштовані "протистояти будь-яким спробам Приштини загрожувати їхнім правам і безпеці".

Тим часом, на вулицях Митровиці знову залунали сирени.

Також у соцмережах з'явилося відео, як косовські бронетехніка та спецпідрозділи прибувають у населені пункти на півночі частково визнаної країни. За інормацією місцевих ЗМІ, косовські сили заходять у населені пункти вздовж лінії розмежування з Сербією, не перетинаючи кордон.

Нагадаємо, що конфлікт між Сербією та Косовом загрожує перерости у серйозну війну. Чому, розбирався ТСН.ua.

Зазначимо, що етнічна більшість Косова — албанці, які складають більше 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення — серби.