Миша Романова впервые показала своего бойфренда

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова встретила свою любовь и охотно делится романтическим контентом.

В частности, в Instagram-stories исполнительница показала, как встретила Новый год. Компанию Романовой составил ее загадочный избранник.

Артистка в новогоднюю ночь решила показать поклонникам, как выглядит ее бойфренд, поэтому опубликовала романтический снимок с ним. На фото заметно, что избранник значительно выше исполнительницы и у него темные волосы.

Миша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Однако полностью показывать своего бойфренда артистка не торопится. Миша пока держит в секрете его имя, поэтому на фото певица скрыла лицо мужчины большим черным сердечком.

Напомним, артистка обычно не делится подробностями личной жизни. О том, что Миша не одинока, стало известно в конце октября. Тогда знаменитость опубликовала романтический кадр с таинственным избранником.

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