Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Миша Романова впервые показала своего бойфренда

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
208
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Миша Романова впервые показала своего бойфренда

Миша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Артистка встречала Новый год со своим любимым.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова встретила свою любовь и охотно делится романтическим контентом.

В частности, в Instagram-stories исполнительница показала, как встретила Новый год. Компанию Романовой составил ее загадочный избранник.

Артистка в новогоднюю ночь решила показать поклонникам, как выглядит ее бойфренд, поэтому опубликовала романтический снимок с ним. На фото заметно, что избранник значительно выше исполнительницы и у него темные волосы.

Миша Романова / © instagram.com/misharomanova
Миша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Однако полностью показывать своего бойфренда артистка не торопится. Миша пока держит в секрете его имя, поэтому на фото певица скрыла лицо мужчины большим черным сердечком.

Напомним, артистка обычно не делится подробностями личной жизни. О том, что Миша не одинока, стало известно в конце октября. Тогда знаменитость опубликовала романтический кадр с таинственным избранником.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
208
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация