24-летняя Мила Сивацкая выходит замуж

Популярная украинская актриса Мила Сивацкая поделилась радостными новостями. В новогоднюю ночь бойфренд знаменитости сделал ей предложение руки и сердца.

Об этом звезда рассказала в Instagram и опубликовала фото, где показала обручальное кольцо, которое красуется на ее безымянном пальце.

"Воздушная тревога. А я сижу и реву от счастья. Самое важное "да", — подписала снимки Мила.

Милая Сивацкая выходит замуж / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Отметим, 24-летняя Мила редко показывает фотографии со своим любимым и почти ничего о нем не рассказывает. Известно, что мужчину зовут Сергеем. Влюбленные случайно познакомились в аэропорту "Жуляны". Сергей в пять утра предложил Миле выпить кофе, так и завязалось их общение, которое переросла в отношения.

Мила Сивацкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

В общем, бойфренд Сивацкой не публичная персона. Мила раньше говорила, что он не работает в сфере кино, а имеет свой бизнес. Тем временем сама Сивацкая в 2022 году объявила, что прекращает актерскую карьеру.

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