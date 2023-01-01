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Великобритания полностью отказалась от российского газа

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
157
Время на прочтение
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Великобритания полностью отказалась от российского газа

Фото: Associated Press

В Британии это сделали из-за войны России против Украины.

Великобритания 1 января 2023 года полностью отказалась от российского газа.

Об этом сообщили в МИДе Великобритании.

"Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа. Мы перекрываем Путину путь к финансированию его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру на пути к уменьшению их собственной зависимости ", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2022 цена на газ в Европе впервые снизилась до уровня начала полномасштабной войны России против Украины.

Также Германия будет покупать у США 2,25 млн тонн сжиженного природного газа в год.

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Дата публикации
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