Великобритания полностью отказалась от российского газа

В Британии это сделали из-за войны России против Украины.
Великобритания 1 января 2023 года полностью отказалась от российского газа.
Об этом сообщили в МИДе Великобритании.
"Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа. Мы перекрываем Путину путь к финансированию его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру на пути к уменьшению их собственной зависимости ", – говорится в сообщении.
Напомним, в конце декабря 2022 цена на газ в Европе впервые снизилась до уровня начала полномасштабной войны России против Украины.
Также Германия будет покупать у США 2,25 млн тонн сжиженного природного газа в год.
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