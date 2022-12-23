Глава "Нафтогаза" сообщил хорошие новости с энергетического фронта

"Нафтогаз "обеспечил почти полмиллиарда куб. м газа за эту неделю.

НАК "Нафтогаз Украины" договорился о дополнительной поставке почти полмиллиарда кубов газа, что поможет пройти нынешний отопительный сезон еще более устойчиво.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Украина получит около 350 млн. куб. м газа от норвежской государственной энергетической компании Equinor и 100 млн. куб. м газа от авторизованных Европейским банком реконструкции и развития продавцов.

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"Есть новости на фронте энергетической дипломатии. Рад сообщить, что мы договорились о поставке почти полмиллиарда кубов газа: 350 млн куб. м от нашего важного партнера, норвежской нефтегазовой компании Equinor, и 100 млн куб. м от авторизованных Европейским банком реконструкции и развития продавцов", — сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

В то же время для поддержки электрогенерации, страдающей от постоянных вражеских атак со стороны РФ, Украина в этом году нуждается еще чуть менее 2 млрд куб. м газа.

"Я очень рад, что мы сможем помочь с обеспечением Украины природным газом в течение зимы в этой чрезвычайной ситуации", — добавил Хельге Хаугане, старший вице-президент по газу и электроэнергии в Equinor.

Как сообщал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, Норвегия предоставит Украине грант почти на 200 млн евро для дополнительной закупки газа в наши газохранилища.

Напомним, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко говорит, что Украина снабжена природным газом в подземных газохранилищах. Даже за блэкауту газ у украинцев будет.

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