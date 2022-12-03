Возможен ли газовый блекаут в Украине: ответ эксперта

Даже при тотальном блекауте газ у украинцев будет.

Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко в эфире телемарафона 3 декабря.

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Он заверил, что Украина снабжена природным газом в подземных газохранилищах, а добывающие компании продолжают активно закачивать и добывать газ.

"Если нет электричества, в частности, газ используется и для транспортировки газа. Поэтому в плане электричества это негативно влияет на работу энергетического сектора. Но обычно энергетики быстро возобновляют энергоснабжение. Но, в частности, и добывающие компании Украины активно используют генераторы, в частности, дизель- генераторы для того, чтобы продолжать видо", — сказал Петренко.

Как Украина готовится к новому блекауту

Власти и военные заявляют, что Россия готовится к новому массированному ракетному удару. Цель – энергетические объекты, чтобы оставить украинцев без тепла, воды и света. Поэтому граждан Украины призывают заранее подготовиться – зарядить все устройства, купить теплые вещи, набрать воды.

Мэр Виталий Кличко рассказал, что в случае чрезвычайной ситуации столица будет жить и работать, но в очень сложных условиях. Движение поездов метрополитена в случае чрезвычайной ситуации будет приостановлено. 45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги.

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