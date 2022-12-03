В окрестностях Бахмута "приземлили" вражеский бомбардировщик Су-34 — журналист

В субботу, 3 декабря, украинские пограничники в окрестностях Бахмута точным выстрелом из ПЗРК "приземлили" вражеский бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на информацию от бойцов на передовой.

По его словам, когда российская "Сушка" оказалась в зоне вероятного поражения рядом с позициями военнослужащих Госпогранслужбы, успешно сработал расчет переносного зенитно-ракетного комплекса. Выпущенная ракета попала во вражеский самолет.

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"Уничтожали и будем уничтожать оккупантов, им на нашей земле не будет покоя", — кратко прокомментировали бойцы журналисту свой удачный выстрел.

Официального подтверждения этой информации сейчас нет, ждем фото сбитого самолета.

Напомним, Бахмут остается самой горячей точкой на карте боевых действий и очевидно, что таким он останется еще долго. Российские оккупанты бросают многочисленные ресурсы на овладение этоим городом, пытаясь создать "великую победу".

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