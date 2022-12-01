Германия купит у США самолеты, способные нести ядерное оружие

Германия хочет уже в этом году завершить процесс приобретения американских истребителей F-35, способных переносить ядерное оружие.

Об этом сообщает Bild.

Издание указывает, что на конференции по безопасности в Берлине подобное заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Шольц отметил, что приобретение таких самолетов необходимо для того, чтобы Германия также вносила свой вклад в ядерное участие в рамках НАТО.

В концепции НАТО заложено совместное использование ядерного оружия в качестве сдерживания.

"Хотя у Германии нет ядерного оружия, немецкие реактивные самолеты могут транспортировать американские боеголовки в случае войны. Пока эту задачу выполняют старые самолеты Tornado, но в ближайшие годы их придется заменить", — пишет издание.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что российские обстрелы у Запорожской АЭС свидетельствуют о том, что Москву не пугает возможность создать ядерную катастрофу на территории Украины, которая поразит весь регион.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины.

Зеленский на 30 ноября: Главные вопросы Ставки, мощное противодействие оккупантам, энергетика и связь

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