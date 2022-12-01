Німеччина купить у США літаки, здатні нести ядерну зброю

Німеччина хоче вже цього року завершити процес придбання американських винищувачів F-35, які здатні переносити ядерну зброю.

Про це повідомляє Bild.

Видання вказує, що на конференції з питань безпеки у Берліні подібну заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Шольц зазначив, що придбання таких літаків потрібне для того, щоб Німеччина також робила свій внесок у ядерну участь в рамках НАТО.

У концепцію НАТО закладено спільне використання ядерної зброї у якості стримування.

"Хоча Німеччина не має ядерної зброї, німецькі реактивні літаки можуть транспортувати американські боєголовки в разі війни. Поки це завдання виконують старі літаки Tornado, але в найближчі роки їх доведеться замінити", - пише видання.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, що російські обстріли поблизу Запорізької АЕС свідчать про те, що Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України, яка вразить увесь регіон.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля Володимир Путін не використовуватиме ядерну зброю у війні проти України.

Зеленський за 30 листопада: Головні питання Ставки, потужна протидія окупантам, енергетика і звʼязок

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