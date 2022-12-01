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Не тільки посольство: підозрілу посилку отримала іспанська компанія, що виготовляє зброю для України

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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401
Час на прочитання
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Іспанські вибухотехніки підірвали пакунок контрольованим способом, операція завершилася без жертв і постраждалих.

До штаб-квартири збройової компанії Instalaza в іспанському місті Сарагосі в середу, 30 листопада, надійшов конверт, схожий на той, що був адресований українському послу в Іспанії.

Про це повідомляє іспанське видання El Periodico.

Отримавши повідомлення про підозрілий пакунок, до підприємства було направлено значні сили поліції, територія заводу була оточена, а рух транспорту та пішоходів на прилеглих вулицях – перекрито. Жителям сусідніх будинків навіть порадили опустити жалюзі.

Увечері фахівці підірвали пакунок контрольованим способом, операція завершилася без жертв і постраждалих. Поліція вилучила рештки на експертизу для встановлення вмісту конверта. 

Однією з причин отримання підозрілого пакету у виданні називають те, що Instalaza виробляє гранатомети, які українська армія використовує у  війні проти Росії. 

Нагадаємо, у середу, 30 листопада, в посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Через це постраждав один зі співробітників дипломатичного відомства.

Згодом посол України в Іспанії Сергій Погорельцев розповів, що пакунок із вибухівкою адресували особисто йому, проте секретарка запідозрила небезпеку та викликала охоронця, щоб той перевірив вміст посилки.

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Дата публікації
Перегляди
401
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