Не тільки посольство: підозрілу посилку отримала іспанська компанія, що виготовляє зброю для України

Іспанські вибухотехніки підірвали пакунок контрольованим способом, операція завершилася без жертв і постраждалих.

До штаб-квартири збройової компанії Instalaza в іспанському місті Сарагосі в середу, 30 листопада, надійшов конверт, схожий на той, що був адресований українському послу в Іспанії.

Про це повідомляє іспанське видання El Periodico.

Отримавши повідомлення про підозрілий пакунок, до підприємства було направлено значні сили поліції, територія заводу була оточена, а рух транспорту та пішоходів на прилеглих вулицях – перекрито. Жителям сусідніх будинків навіть порадили опустити жалюзі.

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Увечері фахівці підірвали пакунок контрольованим способом, операція завершилася без жертв і постраждалих. Поліція вилучила рештки на експертизу для встановлення вмісту конверта.

Однією з причин отримання підозрілого пакету у виданні називають те, що Instalaza виробляє гранатомети, які українська армія використовує у війні проти Росії.

Нагадаємо, у середу, 30 листопада, в посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Через це постраждав один зі співробітників дипломатичного відомства.

Згодом посол України в Іспанії Сергій Погорельцев розповів, що пакунок із вибухівкою адресували особисто йому, проте секретарка запідозрила небезпеку та викликала охоронця, щоб той перевірив вміст посилки.

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