До України їде верховний комісар ООН з прав людини: що відомо про візит

Тюрк перебуватиме в Україні від 4 до 7 грудня.

До України з візитом прибуде верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Він, зокрема, відвідаэ Київ.

Про це повідомили у пресслужбi ООН.

Тюрк перебуватиме в Україні від 4 до 7 грудня. Відвідає, окрім Києва, населені пункти у Київській області. Також очікується, що він приїде до Харкова, Ізюму та Ужгорода. Під час візиту він проведе зустрічі з місцевою владою та мешканцями.

Тюрк буде поспілкуватися з жертвами, чиї права людини було порушено. Зокрема, спілкуватиметься з родичами цивільних осіб, які зникли безвісти або зазнали насильницьких зникнень, а також родичами військовополонених.

Нагадаємо, від початку військового широкомасштабного вторгнення Росія, за даними ООН, вбила в Україні понад 6,5 тисячі мирних жителів. Ці цифри неостаточні і вони постійно зростають. ТСН.ua зібрав усі найстрашніші терористичні атаки Росії проти мирних українців.

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