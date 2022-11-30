До України їде верховний комісар ООН з прав людини: що відомо про візит

Тюрк перебуватиме в Україні від 4 до 7 грудня.
До України з візитом прибуде верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Він, зокрема, відвідаэ Київ.
Про це повідомили у пресслужбi ООН.
Тюрк перебуватиме в Україні від 4 до 7 грудня. Відвідає, окрім Києва, населені пункти у Київській області. Також очікується, що він приїде до Харкова, Ізюму та Ужгорода. Під час візиту він проведе зустрічі з місцевою владою та мешканцями.
Тюрк буде поспілкуватися з жертвами, чиї права людини було порушено. Зокрема, спілкуватиметься з родичами цивільних осіб, які зникли безвісти або зазнали насильницьких зникнень, а також родичами військовополонених.
Нагадаємо, від початку військового широкомасштабного вторгнення Росія, за даними ООН, вбила в Україні понад 6,5 тисячі мирних жителів. Ці цифри неостаточні і вони постійно зростають. ТСН.ua зібрав усі найстрашніші терористичні атаки Росії проти мирних українців.
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