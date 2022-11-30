Арестович анонсував приємні сюрпризи на фронті до нового року

Він також відреагував на тезу журналістки про те, що окупанти вже оголошували повітряну тривогу в одному з кримських міст, розташованого неподалік від адмінмежі з Херсонщиною.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович анонсував низку приємних сюрпризів на фронті, на які варто очікувати ближче до нового року.

Про це радник ОП сказав у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною.

"На нас всіх чекає низка приємних сюрпризів ближче до нового року. Якби й знав, не сказав би (чи йдеться про контрнаступ на Мелітополь або ж Крим – ред.). А так же ж я навіть і не знаю (підморгнув – ред.). Тому не скажу", – розповів Арестович.

На це Латиніна зауважила, що в окупованому Армянську (Крим) загарбники вже оголошували повітряну тривогу з роботою ППО.

"Якщо ходи очевидні, це не означає, що представник Офісу повинен про них говорити під час війни і воєнних дій. Це можна обговорювати з іншими експертами, на яких не лежить печатка офіційності. На мені, на жаль чи на щастя, лежить, тому я не можу говорити деякі абсолютно очевидні речі", – сказав на це журналістці радник ОП.

Нагадаємо, за оцінками експерта Олександра Мусієнка, для ЗСУ дуже важливо провести до січня низку успішних контрнаступів на півдні чи на сході, щоб деокупувати якомога більше територій та стабілізувати лінію фронту. А найкраща стабілізаційна лінія на зиму на фронті – по окупованому Криму, а також просунутися далі на Мелітополь.

Зауважимо, що побоюючись контрнаступу ЗСУ, окупанти збудували нові траншейні системи для оборони біля адмінімежі з Кримом.

За оцінками Білого дому, війна в Україні триватиме і взимку, проте з меншою інтенсивністю. Водночас Росія не припинить та не сповільнить атаки на цивільну інфраструктуру.

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