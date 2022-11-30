Арестович анонсировал приятные сюрпризы на фронте к новому году

Он также отреагировал на тезис журналистки о том, что оккупанты уже объявляли воздушную тревогу в одном из крымских городов, расположенном неподалеку от админграницы с Херсонщиной.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович анонсировал ряд приятных сюрпризов на фронте, которых следует ожидать ближе к новому году.

Об этом советник ОП сказал в разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной.

"Нас всех ждет ряд приятных сюрпризов ближе к новому году. Если бы и знал, не сказал бы (идет ли речь о контрнаступлении на Мелитополь или же на Крым — ред.). А так же ж я даже и не знаю (подмигнул — ред.). Поэтому не скажу", – рассказал Арестович.

Латынина отметила, что в оккупированном Армянске (Крым) захватчики уже объявляли воздушную тревогу с работой ПВО.

"Если ходы очевидны, это не значит, что представитель Офиса должен о них говорить во время войны и военных действий. Это можно обсуждать с другими экспертами, на которых не лежит печать официальности. На мне, к сожалению или к счастью, лежит, поэтому я не могу говорить некоторые совершенно очевидные вещи", – сказал на это журналистке советник ОП.

Напомним, по оценкам эксперта Александра Мусиенко, для ВСУ очень важно провести до января ряд успешных контрнаступлений на юге или востоке, чтобы деоккупировать как можно больше территорий и стабилизировать линию фронта. А самая лучшая стабилизационная линия на зиму на фронте – по оккупированному Крыму, а также продвинуться дальше на Мелитополь.

Заметим, что опасаясь контрнаступления ВСУ, оккупанты построили новые траншейные системы для обороны возле админграницы с Крымом.

По оценкам Белого дома, война в Украине будет продолжаться и зимой, но с меньшей интенсивностью. В то же время, Россия не прекратит и не замедлит атаки на гражданскую инфраструктуру.

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