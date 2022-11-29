Военный эксперт назвал два возможных сценария деоккупации Крыма

Военный эксперт Петр Черник назвал два возможных сценария возвращения аннексированного РФ Крыма.

Об этом он 29 ноября рассказал в эфире 24 канала.

Так, по словам эксперта, деоккупировать Крым можно либо военной силой, либо ее угрозой.

"Я сторонник концепции, что Крым вернется домой или вооруженной силой, как в свое время в 1918 году, когда полковник УНР Петр Болбочан (ред. — командующий 1-го Украинского Республиканского полка (полк имени УНР)) не без помощи австрийцев организовал блестящую крымскую операцию. Жаль, что она не стала в историческом контексте успешной, так и сейчас будет ровно так же. У нас опять же есть иллюзия, что дипломаты что-то решают. Дипломаты сами по себе ничего не решают. Это посредники между центрами силы. Так вот, или полноценная боевая операция, или наш военный боевой кулак будет настолько мощным, сильным и угрожающим, что не будет смысла эту операцию проводить. Тогда дипломаты сядут за стол и договорятся", — считает Черник.

Более того он добавляет, что главный фактор – это сила. Комментируя слова американского генерала Марка Милли о маловероятности освобождения Крыма военным путем, эксперт подчеркнул, что сценариев освобождения полуострова может быть множество, но возвращение Украины на границы 1991 года "произойдет исключительно силой или угрозой силы".

"Договоренностей не будет. Карфаген должен быть разрушен", — отметил Черник.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли выразил мнение, что освобождение Крыма военным путем маловероятно. В то же время, по его мнению, возможно политическое решение об уходе россиян из украинского полуострова.

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В свою очередь, бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Годжес считает, что до января 2023 года Украина может деоккупировать Мариуполь и Мелитополь, после чего начнется освобождение Крыма.

Напомним, что в украинской разведке также говорят, что деоккупация Крыма состоится уже в 2023 году. Так, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что ВСУ начнут освобождать от оккупантов Крым уже в следующем году. Буданов также считает, что война в Украине может закончиться к лету 2023 года.

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