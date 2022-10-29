Буданов сообщил, когда ВСУ могут начать освобождать украинский Крым

На конечном этапе победа Украины возможна только тогда, когда мы выйдем на границы 1991 года, отметил Буданов.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о возможном наступлении ВСУ на незаконно аннексированный Россией украинский Крым.

Об этом Буданов сказал в интервью изданию The Drive.

Так, отвечая на вопрос о Крыме, когда, по его мнению, Украина может начать там наступление и сколько времени понадобится, чтобы вернуть Крым, Буданов ответил: "Это произойдет только военной силой, и это произойдет в следующем году".

В то же время глава ГУР МО отказался называть конкретную дату наступления.

"Украина имеет право нанести военное поражение нападающему. Мы стремимся к победе над врагом. Эта победа может прийти во время поражения целей противника и на конечном этапе эта победа возможна только тогда, когда мы выйдем на границы 1991 года", — подчеркнул Буданов.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов высказывал мнение, что война в Украине может закончиться к лету следующего года.

Ситуация в Крыму

В последнее время в оккупантов в Крыму стало больше "хлопков", а пропагандисты придумывают все новые оправдания. Так, 15 октября в Севастополе прогремели взрывы, которые оккупационная фейковая "власть" назвала "тренировочной работой ПВО".

Похожая ситуация повторилась 29 октября. На этот раз оккупанты заявляют, что якобы Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой. После так называемой "атаки" БПЛА в Севастополе захватчики отключили в городе все камеры видеонаблюдения.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный говорит, что столб дыма характерен для долгосрочного горения какого-то крупного объекта – вертолета, корабля, подводной лодки, состава топлива.

А в Офисе президента Украины пошутили над оккупантами и призывали их не паниковать.

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