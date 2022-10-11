Оккупационные власти Крыма планируют побег с полуострова — Генштаб

В оккупированном Крыму "власть" готовит план побега с полуострова.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Преподавателям вузов Херсона, которые сотрудничают с оккупационными властями, захватчики рекомендуют переезжать на территорию Крыма. Также известно, что в случае "усложнения" ситуации на временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационные власти имеют планы по эвакуации семей представителей руководства силовых структур, которые проходят службу указанной территории", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Черном море вдвое уменьшена корабельная группировка врага. 6 боевых кораблей маневрируют у побережья Крыма на Черном море. Наготове 2 надводных ракетоносителя с 16 "калибрами" на бортах.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что оккупированный Крым начинает превращаться в тупик для коллабрантов. Они уже сбегают с оккупированных территорий Украины в Крым, а куда они побегут дальше, неизвестно.

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