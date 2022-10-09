Крым начинает превращаться в тупик: Жданов о бегстве коллабрантов

Оккупированный Крым начинает превращаться в тупик для коллабрантов. Они начинают бежать с захваченных россиянами территорий Украины, однако, куда они побегут дальше, неизвестно.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Это глубокая ошибка, потому что Крым потихоньку начинает превращаться в тупик. Куда вы потом побежите из Крыма?.. На лодках по Азовскому морю?.. Думайте сразу, что выезжать надо на территорию РФ, а не на территорию оккупированного украинского Крыма", – обратился к оккупантам и предателям военный эксперт.

Взрыв на Крымском мосту: что известно

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту раздался мощный взрыв. По версии оккупационных властей Крыма, взрыв произошел из-за грузовика, в который вероятно был заминирован.

Советник ОП Михаил Подоляк считает, что к взрыву на Крымском мосту могут быть причастны россияне, ведь в РФ назревает конфликт между Минобороны и ФСБ.

Украинские эксперты же подчеркивают, что Крымский мост некачественно построен, а потому в будущем может стать простой мишенью.

В воскресенье, 9 октября, россияне, проживающие на оккупированном полуострове, начали выезжать из Крыма.

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