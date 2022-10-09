Крим починає перетворюватися на глухий кут: Жданов про втечу колабрантів

Окупований Крим починає перетворюватися на глухий кут для колабрантів. Вони починають тікати із захоплених росіянами територій України, однак, куди вони побіжать далі, невідомо.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Це глибока помилка, тому що Крим потихеньку починає перетворюватися на глухий кут. Куди ви потім побіжите з Криму?.. На човнах Азовським морем?.. Думайте відразу, що виїжджати треба на територію РФ, а не на територію окупованого українського Криму", - звернувся до окупантів та зрадників військовий експерт.

Вибух на Кримському мосту: що відомо

У суботу, 8 жовтня, на Кримському мосту пролунав потужний вибух. За версією окупаційної влади Криму, вибух стався через вантажівку, в яка ймовірно була замінованою.

Радник ОП Михайло Подоляк вважає, що до вибуху на Кримському мосту можуть бути причетні росіяни, адже в РФ назріває конфлікт між Міноборони та ФСБ.

Українські експерти ж наголошують на тому, що Кримський міст неякісно побудований, а тому в майбутньому може стати простою мішенню.

У неділю, 9 жовтня, росіяни, які мешкають на окупованому півострові почали виїжджати з Криму.

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