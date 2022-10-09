Арестович допустил, как Путин может отомстить Украине за взрыв на Крымском мосту

По мнению Арестовича, ответ российского диктатора может быть связан с ядерным ударом.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что из-за произошедшего 8 октября взрыва на Крымском мосту, президент России Владимир Путин может нанести по Украине ядерный удар, в частности, атаковать ТЭЦ.

Такую версию он озвучил во время эфира с правозащитником Марком Фейгиным, пишет 24 канал.

Арестович предположил, что оккупанты действительно могут применить ядерное оружие. Но его заинтересовал вопрос того, как враг будет подавать удар.

"Они не могут подать взрыв на мосту. Как будут тогда подавать применение ядерного оружия?", — отметил он.

По словам советника ОП, в самой России резко изменился вектор приложения усилий – в поле зрения не ситуация на фронте, а разборка внутри самого государства.

Напомним, по данным росСМИ, количество погибших в результате взрыва на Крымском мосту, произошедшего 8 октября, возросло до пяти.

Взрыв на Крымском мосту 8 октября

В субботу утром, 8 октября, раздался взрыв на Крымском мосту, соединяющем оккупированный полуостров с Россией.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по случаю чрезвычайного происшествия.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, взрыв устроили сами россияне из-за противостояния между ФСБшниками и российским Минобороны.

Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что взрыв на Крымском мосту существенно не повлиял на его использование, поскольку, по данным россиян, уже через сутки они возобновили железнодорожное сообщение. По его словам, возможность доставки вооружения и тяжелой техники продолжается.

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