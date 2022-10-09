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Министр обороны Литвы: вместо ядерного оружия Путин использует Лукашенко

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Министр обороны Литвы: вместо ядерного оружия Путин использует Лукашенко

Фото: Associated Press

РФ хочет оттянуть ВСУ с линии фронта.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Россия сменила свою ядерную риторику на угрозу нападения на Украину с территории Беларуси.

Об этом он написал в Twitter.

Министр обороны Литвы считает, что Россия хочет заставить Украину оттянуть свои войска с горячих направлений на северные границы. Именно поэтому в Беларуси начали заявлять о якобы угрозе нападения с территории Украины.

"Вместо тактического ядерного оружия активируют Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на нее. Цель – отвести как можно больше украинских сил с фронта к границе с Беларусью", — написал Арвидас Анушаускас.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля с территории Беларуси российские войска пошли на Киев. Также из Беларуси Россия регулярно обстреливает Украину ракетами.

Накануне самопровозглашенный президент Лукашенко признал, что его страна является участником войны против Украины.

Украинская разведка считает, что Путин пытается вовлечь белорусов в войну против Украины. Возле украинской границы находится 6 белорусских батальонов.

8 октября в Беларуси обвинили Украину в подготовке якобы удара по территории РБ. В Украине же подчеркнули, что это может быть частью российского плана по организации провокаций.

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Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
254
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