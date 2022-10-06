Жданов рассказал, при каких условиях Украина может обстрелять территорию Беларуси

Украина может стрелять по территории Беларуси, если оттуда российские оккупанты будут попытаться повторно пойти в наступление.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что украинская армия может обстрелять не территории Беларуси, а российскую оккупационную армию, если она будет представлять угрозу новому наступлению на наше государство.

Об этом он сказал в интервью "УНИАН".

Жданов считает, что Украина может обстрелять оккупационную армию на территории Беларуси, если это представляет угрозу нового вторжения.

"Что касается удара по Беларуси, я думаю, что мы будем наносить огневое поражение тем войскам, которые будут выдвигаться к нашей государственной границе. Выходит, что как будто это территория Беларуси, но по самой территории мы не наносим удар, мы будем наносить удар по войсках противника, если они будут выдвигаться для вторжения на нашу территорию", – пояснил Олег Жданов.

Военный эксперт отметил, что у Украины есть необходимое вооружение, которым можно обстрелять российских оккупантов, которые попытаются пойти в наступление и эти снаряды не перехватит ни одна система ПВО.

"Зона в 60 километров простреливается свободно. Подразумевается HIMARS и высокоточные боеприпасы для полевой артиллерии калибра 155-мм типа Excalibur. Защититься они смогут от этого? Нет. Дело в том, что еще никто в мире не научился, как развеять миф, что российское Министерство обороны докладывает, что они перехватили столько-то снарядов HIMARS, ПВО сработало?Железная купол может перехватывать реактивные снаряды, потому что их используют террористические организации для обстрела территории Израиля, но больше таких систем в мире не существует "Больше реактивных снарядов никто не перехватывает, а это все-таки снаряды, а не ракеты. Защиты от них нет. Точность попадания на 75 километров — 3 метра", — пояснил Олег Жданов.

Роль Беларуси в войне против Украины и угроза наступления

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С первых дней вторжения Беларусь предоставила России свои территории в качестве плацдарма для запуска ракет по украинским городам.

4 октября 2022 года Лукашенко официально признал участие Беларуси в войне против Украины. В тот же день Лукашенко рассказал, объявит ли Беларусь мобилизацию. В Белоруси также решили проверить военнообязанных белорусов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что Украина будет реагировать на потенциальное наступление из Беларуси и подготовит адекватный ответ.

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев ранее сообщал, что Беларусь держит у границы с Украиной до 7 батальонно-тактических групп.

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